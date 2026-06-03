La Federazione italiana dello sci ha annunciato le squadre nazionali di sci di fondo per la stagione 2026-27. Markus Cramer è stato confermato come allenatore della squadra maschile. La composizione delle squadre femminili e maschili è stata resa nota, senza variazioni rispetto all’anno precedente. La stagione segna il primo anno senza Pellegrino, che ha lasciato il ruolo di atleta. La federazione ha comunicato la lista dei convocati e le modalità di preparazione per i prossimi eventi internazionali.

La Fisi ha ufficializzato la composizione delle squadre nazionali di sci di fondo per la stagione 2026-27. La novità principale è rappresentata dall’ assenza di Federico Pellegrino. D’altronde, il trentaseienne valdostano ha appeso gli sci al chiodo, ponendo fine a una lunga e blasonata carriera. A tutti gli effetti, il prossimo inverno rappresenterà un autentico “anno zero” per il movimento azzurro. L’espressione è generalmente abusata in ambito giornalistico, ma in questo caso è calzante. Un “anno zero” – o se si preferisce “l’anno uno d.P.”, ossia dopo Pellegrino – comincia però nel segno della continuità tecnica. Markus Cramer, dato in partenza tra febbraio e marzo, è rimasto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia dello sci di fondo 2026-27. Il primo anno del “dopo-Pellegrino” vede Markus Cramer confermato alla guida tecnica

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