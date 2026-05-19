Nel biennio 2026-2027, la celebre Tournée dei 4 trampolini potrebbe non svolgersi più, a causa di una disputa sulle quote di profitto tra le parti coinvolte. La manifestazione, che da anni rappresenta uno degli eventi principali del salto con gli sci, si trova ora in bilico a causa di questa controversia economica. La questione riguarda le percentuali di distribuzione dei ricavi generati dall’evento, che al momento sembrano impedire la definizione di un accordo definitivo.

La Tournée dei 4 trampolini, ossia uno degli appuntamenti storici nel panorama degli sport invernali, rischia di collassare per una questione di percentuali. Sì, percentuali. Non è un episodio di Miami Vice in cui un trafficante sudamericano e uno della Florida litigano su “quanto” spetti a “chi” in relazione agli introiti dei loro loschi affari. È quanto sta accadendo fra la federazione tedesca di sci e lo sci club di Garmisch-Partenkirchen. L’appassionato di salto con gli sci conosce perfettamente cos’è la Tournée dei 4 trampolini. Il lettore occasionale sappia che si parla di una delle manifestazioni più antiche e prestigiose degli sport della neve. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nel 2026-27 non ci sarà la Tournée dei 4 trampolini? Braccio di ferro sulle percentuali dei profitti, la storica manifestazione di salto con gli sci è a rischio

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