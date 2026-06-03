Lussemburgo Italia 0-1 | termina qui la decide Pio Esposito!

L'amichevole tra Lussemburgo e Italia si è conclusa con una vittoria degli italiani per 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Pio Esposito. La partita si è disputata allo Stade de Luxembourg, con entrambe le squadre in campo per 90 minuti. La gara è stata segnata da alcune occasioni da entrambe le parti, ma il risultato finale ha premiato gli italiani.

Dumfries e l’addio all’Inter, un male necessario: la verità sulla clausola e il precedente con Hakimi – VIDEO di Giuseppe Colicchia Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Alessandro Lucci a Milano. Moretto: «Ci possono essere contatti» Palestra, ora l’Inter ha fretta: senza Dumfries, i nerazzurri devono anticipare la concorrenza sull’esterno dell’Atalanta Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto L’Inter si gode il talento di Mattia Mosconi: la favola del gioiello di Grosio che ha conquistato San Siro dopo i sacrifici in Valtellina Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. 🔗 Leggi su Internews24.com

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In campo Lussemburgo-Italia DIRETTA GOL e FOTO Donnarumma e Pio Esposito dal 1'. Subito schierati dal ct Baldini anche Pisilli con Ndour e Lipani #ANSA x.com

La squadra italiana per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo reddit

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