Lussemburgo Italia 0-1 | termina qui la decide Pio Esposito!

Da internews24.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'amichevole tra Lussemburgo e Italia si è conclusa con una vittoria degli italiani per 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Pio Esposito. La partita si è disputata allo Stade de Luxembourg, con entrambe le squadre in campo per 90 minuti. La gara è stata segnata da alcune occasioni da entrambe le parti, ma il risultato finale ha premiato gli italiani.

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