A circa un mese dalle nozze, si diffondono dettagli sulle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce. Si parla di sei bozzetti e di un design ispirato agli anni '50. Non ci sono conferme ufficiali sul nome del designer scelto per l’abito. La coppia non ha ancora annunciato la data precisa delle nozze, ma le indiscrezioni indicano che l’evento si avvicina.

Secondo le ultime indiscrezioni, manca un mese esatto alle nozze tra la popstar Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce. I tabloid infatti scommettono sul 3 luglio, a New York, anche se la location esatta pare sia un segreto anche per gli ospiti. In queste settimane fervono i preparativi e le indiscrezioni: dalla polemica sul “+1” negato alle amiche single, fino ai nomi delle damigelle d’onore. Ma la domanda che tutti si fanno è: chi vestirà la sposa? Il mito di Elizabeth Taylor e l’ispirazione per l’abito. La royal couple americana ha fatto tutto il possibile per contenere le fughe di notizie e mantenere il riserbo su tutto ciò che riguarda le nozze, abito incluso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'ispirazione anni 50, l'indiscrezione sui sei bozzetti e i pronostici sul nome del designer: tutto ciò che sappiamo sulle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce.

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