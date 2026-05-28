I preparativi per le nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce hanno causato malumori tra alcuni invitati. La regola sui “più uno” adottata dagli sposi ha sollevato proteste, creando tensioni tra i partecipanti. Alcuni invitati si sono mostrati insoddisfatti delle restrizioni, manifestando disagio per le limitate possibilità di portare accompagnatori. La decisione di limitare i partecipanti ha alimentato discussioni tra gli ospiti, secondo quanto riferito.

I preparativi per le imminenti nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce starebbero generando tensioni inaspettate tra gli invitati. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia, una delle persone presenti nella lista degli ospiti avrebbe manifestato l’intenzione di non partecipare alla cerimonia a causa di una regola controversa imposta dalla cantante. Le indiscrezioni arrivano dal Daily Mail e quindi vanno prese con le pinze, trattandosi di un giornale scandalistico, ma la regola in questione sta facendo comunque discutere. La questione riguarda la politica sui Più uno, ovvero la possibilità per gli invitati di portare un accompagnatore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - La regola sui “più uno” alle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce scatena i primi malumori tra gli invitati

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Le Nozze di Taylor Swift e Travis Kelce Tra Indiscrezioni e Malumori

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