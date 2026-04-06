Negli ultimi giorni circolavano voci riguardo a un matrimonio tra la cantante e il giocatore di football, con una data prevista per il 13 giugno presso un resort sulla costa orientale. Tuttavia, entrambe le parti hanno confermato di non aver programmato alcun matrimonio in quella data o in futuro prossimo. Le indiscrezioni si sono scontrate con le dichiarazioni ufficiali rilasciate dai rappresentanti di entrambi.

Taylor Swift e Travis Kelce smentiscono le voci su un imminente matrimonio fissato per il 13 giugno presso l’Ocean House di Rhode Island. Il silenzio della coppia viene interrotto da una smentita ufficiale arrivata da Tara Guerard. La coordinatrice di eventi che opera tra New York e South Carolina ha chiarito pubblicamente che la cantante non sarà la sua cliente per il weekend in questione. Questa precisazione mette fine a una serie di speculazioni che insistevano sulla scelta di quella specifica struttura di lusso a Watch Hill. L’ipotesi era alimentata anche dal fatto che Taylor possiede una delle sue residenze più celebri proprio in quella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nozze Taylor Swift e Travis Kelce: smentito il matrimonio a giugno

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