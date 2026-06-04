Un’esposto di un imprenditore ha portato a un’indagine su presunte turbative d’asta relative agli spazi in Galleria. L’indagine è partita dopo la denuncia, e coinvolge questioni legate alle procedure di assegnazione e gestione degli spazi commerciali. L’imprenditore, anche giornalista e proprietario di un museo, è da alcuni mesi candidato sindaco di una lista civica da lui creata.

La nuova inchiesta che sta scuotendo palazzo Marino sarebbe partita da un suo esposto. È Massimiliano Lisa, imprenditore, giornalista, proprietario del Museo di Leonardo 3 in Galleria e da qualche mese anche candidato sindaco della lista civica da lui fondata “ Milano Libera ”. A lui abbiamo chiesto cosa sa di questa ennesima tegola per Beppe Sala e se aver candidato come possibile vice-sindaca l’ex procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano (che ha avuto voce in capitolo anche su questa inchiesta, prima di andare in pensione) non sia un conflitto d’interessi. Lisa, è rimasto sorpreso da questa inchiesta? “Sì, l’ho scoperta questa mattina leggendo il Corriere, quindi non me l’aspettavo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Lisa: “Ho denunciato una possibile turbativa d’asta, da lì è nata l’inchiesta sugli spazi in Galleria”

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