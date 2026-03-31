Vendita San Siro nove indagati in inchiesta per turbativa d’asta

La procura di Milano ha aperto un’indagine sulla vendita dello stadio San Siro, istruendo nove persone tra funzionari comunali e rappresentanti delle società sportive di Inter e Milan. L’indagine riguarda presunte irregolarità legate a una turbativa d’asta nel procedimento di vendita dell’impianto sportivo. Nessuna delle persone coinvolte è stata ancora formalmente accusata.

(Adnkronos) – La procura di Milano indaga per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio San Siro e sono nove gli indagati tra Comune e persone legate alle società sportive di Inter e Milan. E' quanto emerge in un provvedimento del gip di Milano Roberto Crepaldi che ha accolto una richiesta della Procura di Milano. Tra gli indagati figurano, tra gli altri, gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e il direttore generale di Palazzo Marino, Christian Malangone, oltre a Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, indicati come procuratore della società Inter e l'altro come presidente di Sport Life City (di proprietà del Milan) e Alessandro Antonello ex amministratore delegato dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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