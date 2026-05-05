Ceccano moria di pesci nel Sacco Querqui | Primi dati indicano sversamenti di liquami

A Ceccano sono state rilevate morie di pesci nel fiume Sacco. Il sindaco ha comunicato in consiglio che i primi risultati delle analisi indicano sversamenti di liquami provenienti da scarichi illeciti. La questione è stata affrontata attraverso una mozione ambientale approvata all’unanimità, e gli esiti preliminari delle analisi sono stati condivisi con i presenti. Le autorità stanno approfondendo le verifiche sulla provenienza di questi scarichi.

Il sindaco di Ceccano, nel quadro di una mozione ambientale unanime, divulga in consiglio gli esiti preliminari delle analisi dei recenti scarichi illeciti. Si gettano anche le fondamenta per il futuro Castello dei Conti, tra nuova direzione dei lavori e nascita del Museo Civico di Ceccano (Muce).🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Schiuma e moria di pesci nel Sacco: effettuate verifiche e analisiAncora schiuma e moria di pesci nel fiume Sacco, nel tratto compreso tra Sgurgola e Falvaterra, con ripercussioni anche nelle acque di Ceccano. Ceccano, disservizi idrici: il sindaco Querqui chiede indennizzi ad Acea per i cittadiniIl Comune di Ceccano, attraverso le dichiarazioni del sindaco Andrea Querqui, annuncia l’intenzione di chiedere ad Acea Ato 5 il riconoscimento di un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Schiuma bianca nelle acque del Liri a Pontecorvo: prelievi e indagini; Ceccano - Emergenza Sacco, sì unanime dei capigruppo alla mozione ambientale proposta dalla maggioranza; Sirmione moria di pesci nei canali | analisi in corso per la causa. Liquami nel fiume Sacco. «Intervento del ministro e chiarezza immediata»Il fiume Sacco resta al centro dell’emergenza ambientale in Ciociaria. Tra Sgurgola, Falvaterra, Castro dei Volsci, Anagni e nelle scorse ore a Ceccano si sono registrati preoccupanti episodi di ... ilmessaggero.it Moria di pesci, accertata la causa della mortalità: il problema è un cantiere a monte. Il Consorzio: «Non siamo responsabili»È il commissario straordinario del Consorzio, Luigi De Lucchi, a fornire una completa analisi dell'episodio segnalato da alcuni cittadini dei due territori attraversati dalla roggia. Il personale di ... ilgazzettino.it Convocazione Consiglio Comunale del 4 maggio 2026 - ore 18.00 . LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Visto l’art. 24 dello Statuto Visto il Regolamento del Consiglio Comunale di Ceccano . RENDE NOTO come da locandina in allegato . ORDIN - facebook.com facebook