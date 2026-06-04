Dopo la fine del Giro d’Italia, l’attenzione si concentra già sul prossimo grande evento ciclistico, il Tour de France, che inizierà a breve. Un commentatore ha espresso il desiderio che un ciclista indossi la maglia gialla dopo la cronosquadre. La fase finale del Giro si avvicina, ma si prevede che l’ultima settimana del Tour sarà particolarmente impegnativa.

Sono trascorsi solamente pochi giorni dalla conclusione del Giro d’Italia. L’attenzione però si è già spostata sull’inizio sempre più vicino del Tour de France. La corsa francese prenderà il via ad inizio luglio e presenterà un campo di partecipazione stratosferico che contribuirà sicuramente ad innalzare il livello dello spettacolo e renderà la lotta per il podio aperta a numerosi candidati. Nel novero dei corridori che puntano a vivere una corsa nella quale recitare un ruolo da protagonisti rientra sicuramente il tedesco Florian Lipowitz, alfiere della Red Bull-Bora-hansgrohe. Florian Lipowitz, nel corso di una lunga intervista ad Eurosport Germania, si è soffermato sull’esito positivo della preparazione verso il Tour de France: “ In linea di massima molto bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lipowitz: ” Sarebbe bello che Evenepoel indossasse la maglia gialla dopo la cronosquadre. L’ultima settimana sarà dura”

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