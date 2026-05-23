Afonso Eulalio | Salita finale lunga e dura spero che la maglia bianca mi dia la stessa spinta della rosa

Notizia in breve

Jonas Vingegaard ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, arrivando a Pila in modo brillante dopo una lunga e impegnativa giornata di corsa sotto il caldo. Afonso Eulalio ha commentato la salita finale, definendola lunga e dura, sperando che la maglia bianca possa dargli la stessa motivazione della rosa. La tappa si è conclusa con la vittoria del danese, mentre altri corridori hanno affrontato un percorso estenuante.