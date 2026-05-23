Afonso Eulalio | Salita finale lunga e dura spero che la maglia bianca mi dia la stessa spinta della rosa

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jonas Vingegaard ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, arrivando a Pila in modo brillante dopo una lunga e impegnativa giornata di corsa sotto il caldo. Afonso Eulalio ha commentato la salita finale, definendola lunga e dura, sperando che la maglia bianca possa dargli la stessa motivazione della rosa. La tappa si è conclusa con la vittoria del danese, mentre altri corridori hanno affrontato un percorso estenuante.

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Si è conclusa con la vittoria di Jonas Vingegaard la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Il danese conquista anche l’arrivo di Pila con una prestazione brillante al termine di una giornata lunga ed estenuante anche per il caldo. Il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike mette così il terzo sigillo in salita nella Corsa Rosa e si prende anche la maglia rosa. La nuova classifica generale vede in seconda posizione Afonso Eulalio, distante 2’26”. Il portoghese cede sulla salita finale ma trova l’aiuto prezioso del compagno di squadra Damiano Caruso, contenendo il ritardo sul traguardo. Il lusitano della Bahrain-Victorious termina il suo viaggio con la maglia rosa ma rimane comunque nelle posizioni di vertice della generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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