L’avanzata dell’esercito israeliano nel sud del Libano ha portato a divisioni tra le comunità locali. Alcuni considerano Hezbollah responsabile del conflitto, mentre altri chiedono azioni diverse per risolvere la situazione. La presenza israeliana nel territorio libanese prosegue senza una risposta unitaria tra le diverse fazioni. Le opinioni sulla gestione del conflitto variano notevolmente tra le diverse comunità del paese.

L’esercito di Tel Aviv continua a occupare una fascia di territorio libanese e ad avanzare nel sud del paese, dichiarando di voler sconfiggere l’organizzazione sciita Hezbollah, alleata di Teheran. L’idea del disarmo di Hezbollah è condivisa da molti libanesi, ma i suoi sostenitori parlano di “resistenza” e considerano il gruppo l’unica difesa contro l’espansionismo israeliano. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: [email protected] . 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’invasione israeliana alimenta le divisioni tra i libanesi

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