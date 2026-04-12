Il caso Salis fa discutere | Renzi vorrebbe vederla alle primarie per Conte parlare di nomi alimenta divisioni

Nelle ultime settimane, ha suscitato polemiche l'intervista rilasciata da una sindaca a una testata internazionale. Tra chi sostiene la partecipazione alle primarie e chi invece invita a evitare discussioni sui nomi, il dibattito si concentra sulle possibili conseguenze di tali dichiarazioni. Questa vicenda ha attirato l’attenzione di diversi esponenti politici, alimentando discussioni pubbliche sul ruolo delle figure istituzionali in ambito elettorale.