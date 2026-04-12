Il caso Salis fa discutere | Renzi vorrebbe vederla alle primarie per Conte parlare di nomi alimenta divisioni
Nelle ultime settimane, ha suscitato polemiche l'intervista rilasciata da una sindaca a una testata internazionale. Tra chi sostiene la partecipazione alle primarie e chi invece invita a evitare discussioni sui nomi, il dibattito si concentra sulle possibili conseguenze di tali dichiarazioni. Questa vicenda ha attirato l’attenzione di diversi esponenti politici, alimentando discussioni pubbliche sul ruolo delle figure istituzionali in ambito elettorale.
Ha fatto discutere, nei giorni scorsi, il caso dell'intervista rilasciata dalla sindaca Silvia Salis a Bloomberg. Salis, protagonista dell'articolo dal titolo ‘Emerge in Italia una anti-Meloni con l’obiettivo di spodestare l’originale’, ha ribadito la sua contrarietà a eventuali primarie del.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Salis contro le primarie: “Sono sbagliate, creano divisioni nella coalizione”All’indomani dellavittoria del “No” al referendum sulla Giustizia,il campo largo prende la palla al balzo e pensa già alle prossime elezioni.