Il Libano fa i conti con l’invasione israeliana

Il Libano si trova di fronte a un’ondata di bombardamenti che hanno interessato sia le strutture di Hezbollah sia edifici civili. Le operazioni militari sono state condotte da Israele e hanno causato danni e vittime tra la popolazione locale. Le infrastrutture colpite includono abitazioni e strutture pubbliche, mentre le autorità libanesi monitorano la situazione senza ancora intervenire in modo diretto.

La tanto temuta offensiva terrestre israeliana in Libano è cominciata il 16 marzo. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha messo le cose in chiaro rivelando di avere ordinato all’esercito di distruggere “le infrastrutture del terrore nei villaggi vicini alla frontiera, come abbiamo fatto con Hamas a Gaza”. Sappiamo bene cos’è successo a Gaza. Katz non è il primo esponente del governo israeliano a proporre questo parallelo. L’attacco terrestre è stato preceduto dall’ordine impartito alla popolazione libanese di lasciare le proprie case e di spostarsi verso nord. La conseguenza è che in Libano, oggi, su cinque milioni di abitanti novecentomila sono sfollati. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il Libano fa i conti con l’invasione israeliana Articoli correlati Leggi anche: Israele colpisce il Libano e non esclude l’invasione di terra La destra israeliana promette un Libano come Gaza. Beirut: "Pronti a negoziare, terra in cambio di pace"Mentre l'Idf intensifica i raid nei sobborghi a sud di Beirut, considerati la roccaforte di Hezobollah, gli sfollati sono almeno mezzo milione. Fronte Libano, razzi di Hezbollah e raid israeliani Altri aggiornamenti su Il Libano fa i conti con l'invasione... Temi più discussi: Non solo caro benzina. L’auto fa i conti (in rosso) con la Guerra in Medio Oriente; Addio a Luca Conti, pioniere digitale e tra i primi blogger di internet; Referendum, l''avvertimento' di Gratteri al Foglio: Dopo il voto con voi faremo i conti; IL SOLE 24 ORE * MONDO: RAID PIÙ INTENSI SUL LIBANO: COSÌ ISRAELE VUOLE REGOLARE I CONTI CON HEZBOLLAH. Il Libano fa i conti con l’invasione israelianaI bombardamenti hanno colpito le strutture di Hezbollah ma anche quelle civili. La tragedia attuale non somigla a nessun’altra in questo Medio Oriente in crisi Leggi ... internazionale.it Raid più intensi sul Libano: così Israele vuole regolare i conti con HezbollahAlmeno nove morti a Sidone, colpite anche Tiro e ancora Beirut. Tel Aviv accusa il governo di non aver mantenuto l’impegno di disarmare il Partito di Dio. Intanto aumentano gli sfollati ... ilsole24ore.com “In Libano si sta ripetendo il copione già visto a Gaza, distruzione a tappeto con bombardamenti su ospedali, infrastrutture abitazioni e ambulanze. Inoltre è stato denunciato anche l'uso del fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano. E non c'è alcuno scrup - facebook.com facebook La rassegna geopolitica della giornata Israele invade il Libano meridionale e altre notizie interessanti di oggi. A cura di @mirkomussetti Carte di @lauracanali2 x.com