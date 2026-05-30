Mercato Juve intrigo con l’Atletico Madrid | coinvolti Ederson e Reijnders

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Atletico Madrid ha deciso di abbandonare l’interesse per il portiere Ederson e ha invece puntato su Reijnders. La Juventus, coinvolta nella trattativa, segue con attenzione gli sviluppi. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’eventuale operazione o sui tempi di conclusione. La decisione dell’Atletico si riflette su una modifica delle priorità nella ricerca di un nuovo giocatore. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori conferme ufficiali o dichiarazioni da parte delle parti coinvolte.

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di Francesco Spagnolo Mercato Juve, l’Atletico Madrid sembra aver ‘mollato’ Ederson per virare su Reijnders. E i bianconeri restano alla finestra. Le ultime. Il calciomercato della Juventus deve ancora entrare nel vivo e alla Continassa si sta monitorando con estrema attenzione le evoluzioni che arrivano dalla Premier League, in particolare le manovre che coinvolgono i campioni in carica d’Inghilterra. Secondo quanto riferito da Sky Sport UK, le grandi manovre per il centrocampo si stanno attivando sull’asse Manchester-Madrid. L’Atletico guidato da Simeone si sarebbe mosso con decisione per Tijjani Reijnders, il centrocampista olandese che un anno fa ha salutato la Serie A per sposare il progetto dei Citizens. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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