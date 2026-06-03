L’Inter affonda l’assalto a Marco Palestra | i numeri che hanno sbalordito la dirigenza nerazzurra

L’Inter ha offerto 45 milioni di euro per il centrocampista, ma la squadra di provenienza ha risposto con una richiesta superiore, considerando l’ottima stagione disputata in prestito. La trattativa tra le due parti è in corso, con il club di Milano che cerca di convincere il club di appartenenza del giocatore. La proposta nerazzurra rappresenta uno degli investimenti più consistenti per il giocatore, che ha attirato l’interesse di diversi club di livello. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le parti.

di Lorenzo Vezzaro I nerazzurri mettono sul piatto 45 milioni complessivi per Palestra, ma la Dea spara alto per il suo gioiello dopo l’ottima annata a Cagliari. Calciomercato Inter ultime notizie – I nerazzurri fanno sul serio per Marco Palestra, individuato come il rinforzo ideale per la corsia di destra. La dirigenza ha presentato una prima offerta ufficiale all’ Atalanta da 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus, ma la Dea l’ha respinta. Gli orobici non intendono fare sconti e chiedono almeno 50 milioni di euro per privarsi del proprio esterno, reduce da una stagione da assoluto protagonista in Serie A con la maglia del Cagliari. Numeri da esterno di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

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