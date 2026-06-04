L'Inter ha acquistato due giocatori dalla Juventus, secondo quanto riportato. L'operazione coinvolge il difensore Chivu, che sarebbe passato all'Inter con un trasferimento di due giocatori. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sui termini dell'accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da club o rappresentanti delle parti coinvolte.

Inter e Juventus. Basta accostare questi due nomi a una trattativa di mercato per accendere immediatamente il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Negli ultimi anni gli affari diretti tra i due club sono stati rarissimi, ma questa estate potrebbe riportare in primo piano uno scenario che sembrava difficile anche solo da immaginare. Secondo le indiscrezioni lanciate nelle ultime ore da La Stampa, l’ Inter starebbe monitorando con attenzione due giocatori attualmente considerati importanti all’interno della rosa bianconera. Due profili diversi, ma accomunati da una caratteristica: entrambi potrebbero rappresentare un salto di qualità immediato per la squadra guidata da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - L’Inter fa la spesa alla Juve: Chivu ne prende due

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