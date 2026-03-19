L'Inter ha chiesto alla società due giocatori, tra cui un difensore e un centrocampista, in vista della prossima finestra di mercato. Il tecnico romeno ha indicato chiaramente le priorità e desidera un cambio di modulo per migliorare la squadra. La società sta valutando le richieste e le possibilità di intervenire, mentre la squadra si prepara a una possibile rivoluzione.

Scudetto e poi rivoluzione, anche mezza ma basta che ci sia. Questo è il ‘piano’ di Chivu, un piano che in parte, ossia la rivoluzione tecnica e tattica, il tecnico romeno aveva già in mente l’estate passata, ma che non si è potuto attuare in primis per mancanza di tempo. Il Mondiale per Club è stato un ‘fastidio’ mica da poco per la dirigenza dell’Inter, ora intenzionata ad assecondare il proprio allenatore. Chiaramente, nei limiti del possibile. La rivoluzione a cui pensa Chivu parte dal modulo. Dall’addio al 3-5-2, ma forse no alla difesa a tre. Possibile infatti un passaggio al 3-4-3, o verosilmente al suo fratello 3-4-2-1 con due esternitrequartisti alle spalle di una sola punta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Chivu e il cambio modulo: i due giocatori chiesti alla società

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