Lautaro Martinez torna in campo e guida l’Inter a una vittoria schiacciante contro la Roma, con un punteggio di cinque a zero. La partita si svolge in un’atmosfera di grande entusiasmo tra i tifosi nerazzurri, mentre la squadra giallorossa si presenta con molte assenze e difficoltà difensive. La gara si svolge in modo deciso e senza pause, con i padroni di casa che controllano il ritmo dall’inizio alla fine.

Torna Lautaro e l’Inter ne fa cinque alla derelitta Roma (scudetto ipotecato) Che bello poter incontrare ogni settimana la Roma di Gasperini. Ma va dato all’Inter quel che è dell’Inter. È tornato Lautaro e la squadra di Chivu è tornata a giocare a pallone. Ne ha fatto cinque in poco più di un’ora e ha chiuso a chiave lo scudetto. Si può sempre scassinare ma è moooolto difficile. È finita 5-2. L’Inter ha vissuto due settimane piuttosto male. In mezzo ci si è messa anche l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali agli ordini del mediaticamente pompatissimo Gattuso. Stasera però i nerazzurri sono tornati lo squadrone che sono stati quest’anno per larga parte della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Torna Lautaro e l’Inter ne fa cinque alla derelitta Roma (scudetto chiuso a chiave)

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Spalletti sta trasformando la Juventus in una squadra: ne fa cinque alla Cremonese e si riavvicina alla lotta scudettoLa Juventus di Spalletti ne fa cinque alla Cremonese e si riavvicina alla lotta scudetto.

Temi più discussi: Lautaro Martinez titolare con Roma? Inter spera, come sta dopo infortunio; Lautaro Martinez gioca Inter-Roma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio; Lautaro va veloce e (ri)vede il campo: Manca sempre meno. Con la Roma ci sarà; Lautaro: Un calo può starci, non è dipeso dalla mia assenza. Prendiamoci i due obiettivi.

Inter, quando torna Lautaro dall’infortunio: novità per la 30^ giornata!Infortunio Lautaro - Novità importanti in casa Inter riguardo al rientro di Lautaro: è arrivata la decisione finale sulla sua presenza nella 30^ giornata! fantamaster.it

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