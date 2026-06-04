L’Inter chiama Goretzka | Marotta prepara lo sgambetto al Milan

L’Inter si interessa nuovamente a Goretzka, dopo che il suo nome era stato associato a varie trattative in passato. Il club sta valutando un possibile inserimento nella corsa al centrocampista tedesco, che attualmente milita in un club di prima fascia. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane, con l’Inter che punta a superare la concorrenza, anche quella di altre squadre italiane e straniere. La situazione rimane in evoluzione, senza ancora dettagli ufficiali.

di Bruno De Santis Leon Goretzka torna improvvisamente al centro del mercato italiano. Un nome che sembrava destinato a finire negli archivi delle occasioni mancate e che invece potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane, questa volta con l’Inter pronta a inserirsi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i nerazzurri avrebbero chiesto informazioni sul centrocampista in scadenza con il Bayern Monaco. Nessun affondo vero e proprio, almeno per il momento, ma un interesse che racconta come il profilo del tedesco continui a essere seguito con attenzione da Viale della Liberazione. La situazione è curiosa perché fino a poche settimane fa sembrava il Milan la squadra maggiormente accostata a Goretzka. 🔗 Leggi su Internews24.com

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