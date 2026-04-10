Ederson e la tentazione Inter | Marotta prova lo sgambetto all’Atletico Madrid per il brasiliano E c’è un precedente

Il portiere brasiliano è al centro di un'attenzione crescente da parte dell'Inter, che cerca di inserirsi nella trattativa per il suo acquisto. Attualmente, il giocatore è vicino all'Atletico Madrid, ma il dirigente nerazzurro starebbe lavorando per deviare l'interesse verso altri obiettivi. Esiste già un precedente di trattative simili che coinvolgono il club nerazzurro e giocatori di questo livello.

di Alberto Petrosilli Ederson è la grande tentazione in casa Inter: il centrocampista è ad un passo dall’Atletico ma Marotta prova lo sgambetto. L’ Inter di Cristian Chivu, solida in vetta con 72 punti, pianifica una vera e propria rivoluzione per la prossima estate. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio nell’ultima puntata del podcast “Caffè di Marzio”, la proprietà Oaktree è pronta a cambiare pelle alla squadra con almeno cinque innesti nell’undici titolare, cercando di inserirsi in operazioni di altissimo profilo come quella che porta a Ederson dell’Atalanta. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Ederson e la tentazione Inter: lo scenario. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson e la tentazione Inter: Marotta prova lo sgambetto all’Atletico Madrid per il brasiliano. E c’è un precedente Ederson Juve, intesa totale tra il brasiliano e l’Atletico Madrid per questo contratto. Cifre e dettagli dell’accordodi Luca FiorettiEderson Juve, sfuma il grande colpo per il centrocampo a causa del forte inserimento degli spagnoli in questa complessa e lunga... Ederson Juventus, Atletico Madrid e Atalanta sempre più vicine all’intesa totale! Le ultimissime sul futuro del brasilianodi Luca FiorettiEderson Juventus, il club spagnolo accelera prepotentemente per il centrocampista e cerca la definitiva intesa totale con la forte... Si parla di: Atletico Madrid all'assalto di Ederson: pronta l'offerta per l'Atalanta, le cifre. Di Marzio: Ederson verso l'Atletico Madrid, ma da registrare l'inserimento dell'InterNel podcast Caffè Di Marzio, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio parla del possibile futuro professionale di Ederson, centrocampista brasiliano classe ... tuttojuve.com Podcast - Di Marzio: Inter, sarà un'estate di rivoluzione: almeno cinque operazioni per la squadra titolare. EdersonGianluca Di Marzio non esclude un ritorno di fiamma dell'Inter per Ederson, centrocampista dell'Atalanta per il quale l'Atletico Madrid ha già blindato un pre-accordo. Tuttavia, spiega il giornalista ... msn.com