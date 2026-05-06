Mercato Inter Marotta e Ausilio preparano lo sgambetto al Real Madrid | la strategia per Nico Paz

Il mercato dell’Inter si muove con attenzione sulla questione Nico Paz, obiettivo del Real Madrid. I dirigenti nerazzurri stanno studiando una strategia per cercare di anticipare la società spagnola e portare avanti l’affare. La trattativa riguarda il giovane talento, al centro delle discussioni tra le parti coinvolte. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’Inter riuscirà a mettere le mani sul calciatore.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, i nerazzurri vogliono tentare lo sgambetto al Real Madrid per Nico Paz: Marotta e Ausilio preparano la strategia. L’ Inter ha individuato in Nico Paz il grande obiettivo per rinforzare la rosa dei Campioni d’Italia in vista della stagione 2027. Il trequartista, attualmente al Como, rappresenta il “ragazzo dei sogni” per dirigenti e tifosi nerazzurri, sebbene il suo futuro sia legato a un complesso incastro di mercato con il Real Madrid. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Nico Paz e l’incastro col Real: troppa concorrenza a Madrid. Lo scenario. Il futuro del fantasista argentino dipende dalle scelte del prossimo tecnico dei Blancos, con la stampa spagnola che indica Mourinho come possibile guida.🔗 Leggi su Internews24.com

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