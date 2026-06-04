Entrare, sedersi, confessarsi. Non a un prete, ma a un algoritmo. « The Algorithm Creed – Il Confessionale» è molto probabilmente l’installazione più insolita dell’AI Week 2026, il più grande evento europeo sull’intelligenza artificiale, andata in scena il 19 e 20 maggio alla Fiera di Rho, nella periferia milanese. In mezzo a centinaia di proposte tecnologiche per manager, imprenditori e innovatori, spicca infatti un confessionale originale dei primi del Novecento, recuperato in un mercatino dell’usato e trasformato in uno spazio di confronto intimo tra uomo e macchina. L’autore è Matteo Mandelli, artista concettuale nato a Merate (in provincia di Lecco) nel 1988, che lavora dal suo studio di Monza e ha già esposto a eventi di prestigio assoluto quali Art Dubai, Frieze London e Art Basel Hong Kong. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’intelligenza artificiale portata all’estremo: ora vi potrà assolvere dai vostri peccati

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LIntelligenza artificiale puo salvare batterie, traffico e citta

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