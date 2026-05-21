Entri e confessi i peccati a un algoritmo | a Milano arriva il confessionale guidato dall' intelligenza artificiale

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stato inaugurato un nuovo tipo di confessionale che utilizza l'intelligenza artificiale al posto di un sacerdote. Le persone possono entrare in una cabina di legno del primo Novecento e, invece di parlare con un sacerdote, si rivolgono a un sistema guidato da un algoritmo. Questa innovazione permette di confessare i propri peccati in modo anonimo e digitale, offrendo un'esperienza diversa rispetto ai tradizionali riti religiosi. L'installazione si inserisce in un contesto di sperimentazione tecnologica e spirituale.

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Entrare in un antico confessionale di legno del primo Novecento, sedersi e confessare i propri peccati non a un sacerdote, ma a un algoritmo. È l'esperienza proposta a Milano da “The Algorithm Creed”, l'installazione immersiva creata dall'artista concettuale Matteo Mandelli ed esposta alla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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