L'attore è stato nominato attore dell'anno dopo aver partecipato a quattro serie televisive, interpretato un film al cinema e ricevuto un Nastro d'Argento Speciale. In passato, ha dichiarato di aver desiderato diventare benzinaio da bambino, attratto dall'odore della benzina e dall'idea di grandi ricchezze rappresentate dai portafogli gonfi di soldi.

Da bambino voleva fare il benzinaio. Lo ha raccontato lui stesso, ridendo. «Mi piaceva molto l’odore della benzina e poi vedevo quei portafogli gonfi di soldi che mi facevano immaginare grandi ricchezze». La vita, per fortuna, ha deciso altrimenti. Lino Guanciale, 47 anni, abruzzese di Avezzano, ha appena chiuso la stagione televisiva più densa della sua carriera. E per questo, il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici ha deciso di celebrarlo con un Nastro d’Argento Speciale. L’anno straordinario di Lino Guanciale, premiato con il Nastro d’Argento Speciale. Nella motivazione ufficiale si citano i 4 titoli che l’hanno visto protagonista quest’anno, ognuno su un territorio completamente diverso dall’altro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lino Guanciale è l'attore dell'anno: quattro serie, un film al cinema e un Nastro d'Argento Speciale per una stagione straordinaria

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