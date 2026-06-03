Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 primi vincitori | premiati Luisa Ranieri Carlo Verdone e Lino Guanciale

Notizia in breve

Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale hanno ricevuto i premi ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. La cerimonia si è svolta oggi, con le premiazioni di fronte a un pubblico. I premi sono stati assegnati in diverse categorie legate alle produzioni televisive e seriali. La cerimonia ha visto anche altri riconoscimenti per attori e registi coinvolti nelle serie televisive italiane. I nomi dei vincitori sono stati annunciati durante l’evento, che ha coinvolto diverse personalità del settore.