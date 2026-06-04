Sabato 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli si svolgerà la cerimonia dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Durante l’evento, sono stati premiati come migliori interpreti Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale. La manifestazione torna dopo un anno di pausa nella città partenopea. La premiazione si svolge in una cornice ufficiale e coinvolge figure di spicco del settore televisivo e cinematografico.

Ritornano a Napoli i Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. La cerimonia si terrà sabato 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli. I Giornalisti Cinematografici anticipano i primi riconoscimenti. Luisa Ranieri, Nastro d’Argento a ‘Protagonista Grandi Serie 2026’ Il primo premio va a Luisa Ranieri. Il riconoscimento non celebra solo la sua prova in La Preside, serie Rai Fiction nata da un’idea di Luca Zingaretti e diretta da Luca Miniero su Rai 1. La giuria ha voluto premiare anche il lavoro dietro le quinte: produzione con Bibi Film Tv e Zocotoco, collaborazione alla scrittura, impegno civile. Ranieri ha trasformato Eugenia Liguori, la preside di Caivano, in un simbolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: trionfano Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale

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Alberto Sordi (1920-2003) Attore. Regista. Doppiatore. Cimitero Verano. Roma. Cinema italiano. Tomba

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