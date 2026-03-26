L’intelligenza artificiale incontra la robotica

Le aziende del settore manifatturiero italiano stanno adottando soluzioni robotiche per far fronte alla carenza di personale. In particolare, molte imprese stanno integrando sistemi di intelligenza artificiale e robot nelle linee di produzione. Questa tendenza si manifesta in diversi stabilimenti del paese, dove la tecnologia viene utilizzata per automatizzare vari processi produttivi. La notizia è stata riportata da una fonte specializzata nel settore.

Il settore manifatturiero italiano affronta la carenza di personale con soluzioni robotiche Le aziende manifatturiere italiane stanno affrontando una. Le aziende manifatturiere italiane stanno affrontando una crisi senza precedenti nella ricerca di personale qualificato, con i giovani che sempre più spesso rifiutano di lavorare nelle fabbriche. Questo sta spingendo il settore verso una rivoluzione tecnologica che vede protagonisti i robot umanoidi e collaborativi come soluzione strategica per mantenere la competitività produttiva. Secondo i dati più recenti, si stima che nel 2026 saranno installati 609.000 nuovi robot a livello globale, mentre il mercato mondiale dei robot industriali raggiungerà i 16,7 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - L’intelligenza artificiale incontra la robotica Articoli correlati Leggi anche: Robotica e intelligenza artificiale. Dalla riviera sognando il Texas Leggi anche: "Intelligenza artificiale e robotica, ma col valore dell’artigianalità" ROBOTICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE SOSTITUIRANNO L'UOMO Una raccolta di contenuti su intelligenza artificiale Temi più discussi: Quando il Parlamento incontra la tecnica: la fase degli emendamenti e l'intelligenza artificiale; Recensione HUAWEI FreeBuds Pro 5: quando il suono incontra l'intelligenza artificiale; Cooperdolomiti riparte da intelligenza artificiale e reti collaborative con il ciclo Cooperazione incontra; Dante incontra l’intelligenza artificiale: il video di Nicolas Galeotti in mostra al Vescovado di Forlì. L’intelligenza artificiale incontra la roboticaIl settore manifatturiero italiano affronta la carenza di personale con soluzioni robotiche Le aziende manifatturiere italiane stanno affrontando ... novella2000.it L’AI incontra il lavoro, i ragazzi della consulta provinciale studentesca si interrogano sul futuroPresso il teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, un incontro per le scuole per comprendere il ruolo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro ... riviera24.it VD. . Negli ultimi anni sempre più medici hanno iniziato a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa per cercare informazioni o supporto nelle diagnosi. Il problema è che questi sistemi non sono progettati per la pratica clinica: secondo uno studio - facebook.com facebook A Torino torna Biennale Tecnologia, con tutti i volti dell’intelligenza artificiale. E la città si trasforma in un laboratorio diffuso #rassegnastampa #PoliTO via @CorriereTorino x.com