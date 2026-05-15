A Castellabate innovazione e ricerca in urologia Questo il focus del congresso organizzato dall’Associazione Campana di Urologia
A Castellabate si svolgerà un congresso dedicato all’innovazione e alla ricerca in urologia, organizzato dall’Associazione Campana di Urologia. L’evento si terrà nella sala consiliare del municipio nei giorni 15 e 16 maggio, coinvolgendo professionisti del settore provenienti da diverse regioni. Durante le due giornate saranno presentati studi e aggiornamenti su tecniche e terapie urologiche. La partecipazione è aperta a medici e specialisti che intendono approfondire le ultime novità nel campo.
Castellabate(SA) Si terrà venerdì 15 e sabato 16 maggio prossimi nella sala consiliare del comune di Santa Maria di Castellabate una due giorni congressuale di urologia che riunirà specialisti, ricercatori e clinici da tutto il territorio campano per un aggiornamento scientifico ed un confronto di esperienze per la salute maschile e femminile. L’evento, organizzato dall’Associazione Campana di Urologia (ACU), offrirà una panoramica completa ed aggiornata sui diversi tipi di trattamento per le patologie urologiche più diffuse. “Questo congresso rappresenta un momento prezioso e fondamentale di aggiornamento professionale soprattutto in ambito clinico”, scrivono i membri del comitato organizzatore dell’Associazione Campana di Urologia(ACU). 🔗 Leggi su Primacampania.it
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