Fondazione Fiera Milano e con ministero Sport insieme per valorizzare giovani

Da iltempo.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Fiera Milano ha avviato una collaborazione con il ministero dello Sport per promuovere iniziative rivolte ai giovani. La partnership mira a valorizzare le attività dedicate alla crescita e alla partecipazione giovanile, con un focus sulle politiche di inclusione e sviluppo. L'accordo è stato annunciato nel corso di una comunicazione ufficiale e riguarda progetti specifici in programma nei prossimi mesi.

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Promuovere politiche per i giovani, rafforzare la partecipazione giovanile, favorire percorsi di crescita personale e professionale e ampliare le opportunità di accesso a iniziative culturali, formative e di cittadinanza attiva: questi sono gli obiettivi del protocollo d'intesa per la valorizzazione del servizio civile universale e della Carta Giovani Nazionale promosso e sottoscritto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dal presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti. Un vero e proprio 'patto per i giovani' stipulato dalle due Istituzioni, che rafforza la volontà di coinvolgerli e renderli partecipi in misura sempre maggiore alla vita culturale, sociale ed economica del Paese, integrando questo impegno con le iniziative di promozione della Carta Giovani Nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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