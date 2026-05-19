Il Premio Acea Contemporanea ha scelto di mettere al centro il tema dell’acqua, puntando a valorizzare giovani talenti nel settore artistico. La decisione è stata comunicata da un rappresentante dell’organizzazione, che ha sottolineato come questa sfida rappresenti un passo importante per promuovere l’attenzione su questa risorsa naturale. La manifestazione si rivolge a creativi emergenti, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e produzioni artistiche che affrontano il tema dell’acqua. La cerimonia di premiazione si terrà nei prossimi mesi.

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Valore Italia ha assunto questa sfida estremamente importante e dobbiamo essere grati ad Acea che ha voluto lanciare questa operazione che al centro ha il tema della valorizzazione dei giovani artisti, in questo caso dell'Accademia di Belle Arti di Roma, del Sae Institute di Milano, dell'Accademia Italiana di Roma e Firenze. Una sfida che ha messo al centro il tema dell'acqua, che è un tema estremamente interessante sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista dello sviluppo artistico. Proviamo una grandissima emozione nel vedere completato questo lavoro che oggi arriva in mostra con un catalogo molto prestigioso”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premio Acea Contemporanea, Amura: "Tema dell'acqua per valorizzare giovani talenti"

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Amura (Valore Italia): Con Premio Acea Contemporanea valorizziamo giovani artisti

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