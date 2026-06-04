L’industria lungo il mare tra business malavita e poche oasi di libertà

Il governo non impone la riassegnazione obbligatoria delle concessioni balneari una volta scadute, lasciando ai comuni la scelta di non rinnovarle e di procedere con la demolizione delle strutture. La situazione favorisce pratiche illegali e il controllo di attività da parte di gruppi criminali, mentre poche aree rimangono libere da vincoli o interferenze. La mancanza di norme chiare permette così un mercato frammentato e spesso soggetto a pratiche non trasparenti.

Nessuna legge obbliga a riassegnare le concessioni balneari così come sono. Una volta che i titoli arrivano a scadenza, un comune è libero di non rinnovarli e far demolire le. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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