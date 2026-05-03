C’è chi guida alberghi chi lavora sul mare chi si muove tra istituzioni e nuovi progetti di accoglienza Quattro imprenditrici e un’assessora raccontano come sta cambiando tra business e impegno ambientale il famoso promontorio toscano

Da iodonna.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’area dell’Argentario, figure femminili occupano ruoli che vanno dalla gestione di alberghi e attività legate al mare fino alla partecipazione a progetti di accoglienza e iniziative ambientali. Quattro imprenditrici e un’assessora condividono le modalità con cui stanno affrontando i cambiamenti nel territorio, tra sviluppo economico e tutela ambientale. La presenza femminile in questa zona è una costante storica, con ruoli che hanno accompagnato la vita quotidiana della comunità per molti anni.

A ll’Argentario le donne non sono una presenza nuova, ma una costante. Per anni, mentre gli uomini erano in mare, tra pesca, marina e navigazione, sono state loro a tenere insieme la vita quotidiana: le attività, le relazioni, l’economia domestica e quella più informale che regge una comunità. Un lavoro spesso silenzioso, ma decisivo, che ha contribuito a costruire nel tempo l’identità di questo territorio toscano. Chi sono le imprenditrici agricole “Amiche della terra” premiate da Coldiretti X L’Argentario delle donne, tra business e impegno ambientale. Oggi quel ruolo si fa più visibile e si traduce in percorsi diversi: c’è chi guida gruppi dell’ospitalità internazionale, chi lavora sul mare da prospettive nuove, chi si muove tra impresa, istituzioni e trasformazioni del turismo locale.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - C’è chi guida alberghi, chi lavora sul mare, chi si muove tra istituzioni e nuovi progetti di accoglienza. Quattro imprenditrici e un’assessora raccontano come sta cambiando, tra business e impegno ambientale, il famoso promontorio toscano

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