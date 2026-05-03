C’è chi guida alberghi chi lavora sul mare chi si muove tra istituzioni e nuovi progetti di accoglienza Quattro imprenditrici e un’assessora raccontano come sta cambiando tra business e impegno ambientale il famoso promontorio toscano

Nell’area dell’Argentario, figure femminili occupano ruoli che vanno dalla gestione di alberghi e attività legate al mare fino alla partecipazione a progetti di accoglienza e iniziative ambientali. Quattro imprenditrici e un’assessora condividono le modalità con cui stanno affrontando i cambiamenti nel territorio, tra sviluppo economico e tutela ambientale. La presenza femminile in questa zona è una costante storica, con ruoli che hanno accompagnato la vita quotidiana della comunità per molti anni.

A ll’Argentario le donne non sono una presenza nuova, ma una costante. Per anni, mentre gli uomini erano in mare, tra pesca, marina e navigazione, sono state loro a tenere insieme la vita quotidiana: le attività, le relazioni, l’economia domestica e quella più informale che regge una comunità. Un lavoro spesso silenzioso, ma decisivo, che ha contribuito a costruire nel tempo l’identità di questo territorio toscano. Chi sono le imprenditrici agricole “Amiche della terra” premiate da Coldiretti X L’Argentario delle donne, tra business e impegno ambientale. Oggi quel ruolo si fa più visibile e si traduce in percorsi diversi: c’è chi guida gruppi dell’ospitalità internazionale, chi lavora sul mare da prospettive nuove, chi si muove tra impresa, istituzioni e trasformazioni del turismo locale.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - C’è chi guida alberghi, chi lavora sul mare, chi si muove tra istituzioni e nuovi progetti di accoglienza. Quattro imprenditrici e un’assessora raccontano come sta cambiando, tra business e impegno ambientale, il famoso promontorio toscano Notizie correlate Leggi anche: Da chi deve ascoltare il soffio del rinnovamento a chi si muove tra impulso e perplessità. L’oroscopo della settimana Leggi anche: Amori all’Ariston: chi sta con chi a Sanremo 2026 tra colpi di scena e nuovi inizi Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: COACH SIMONE GIUNTA ANCORA ALLA GUIDA DELLA NARCONON MELENDUGNO: LE PRIME PAROLE PER LA NUOVA STAGIONE; Serie C, i verdetti di tutti i gironi; Esami patente 2025, superato l'85% alla prova pratica. Ma Valditara lancia l'allarme: Maturità scarsa a 18 anni, vietare le auto potenti; In autunno i lavori per quattro nuovi bagni pubblici a Cuneo: Ma intanto servono pulizia e decoro. Nel bob c’è chi guida e c’è chi frenaLa bobbista statunitense Sylvia Hoffman ha raccontato di recente di aver cambiato ruolo nella sua nazionale, a pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Ha smesso di fare la ... ilpost.it Incidente sabato notte: auto si ribalta, feriti quattro giovani - facebook.com facebook Alcune immagini della celebrazione eucaristica con l'ordinazione episcopale di quattro nuovi vescovi, presieduta dal Santo Padre Leone XIV nella Basilica di San Giovanni in Laterano (2 maggio 2026) Vatican Media x.com