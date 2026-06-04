(Adnkronos) - Il contesto è sempre più sfidante e impone velocità di reazione di fronte ai rapidi cambiamenti di paradigma. Vale per l'intera industria e in particolare per quella farmaceutica, un settore in cui ricerca e innovazione giocano un ruolo chiave. Basti pensare a come l'impatto dell'intelligenza artificiale e dei big data stia trasformando il settore. Per guidare questa transizione - dalla R&S di nuovi farmaci ai processi di repurposing, influenzati dai nuovi farmaci e dalla medicina di precisione, fino al manufacturing - le competenze rappresentano un asset irrinunciabile, sul quale è necessario fare programmazione strategica e investire maggiori risorse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'industria farmaceutica scommette sulle competenze, il 9 giugno il talk Adnkronos

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Farmaceutica, export e ricerca trainano la crescita: talk su investimenti, accesso e competitivitàUn incontro dedicato alle sfide e alle opportunità del settore farmaceutico si è concentrato sui temi degli investimenti in ricerca e innovazione,...

Farmaci, più costi e rischio carenze: l’industria farmaceutica italiana lancia l’allarmeL’industria farmaceutica italiana ha recentemente segnalato una serie di criticità legate all’aumento dei costi dei farmaci e al rischio di carenze...

Temi più discussi: L’industria farmaceutica scommette sulle competenze, il 9 giugno il talk Adnkronos; Euro digitale, la Bce vuole il pacchetto moneta unica entro il primo gennaio 2027; Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle 2024; Industria farmaceutica: il 9 giugno si parla di competenze al talk Adnkronos.

Farmaceutica, export e ricerca trainano la crescita: talk su investimenti, accesso e competitività(Adnkronos) – Investimenti in ricerca e innovazione, accesso alle cure e ruolo strategico dell’industria farmaceutica nel nostro Paese. Questi i temi al centro del talk ‘Farmaci, la sfida della compet ... pianetagenoa1893.net

Farmaceutica, Urso: Modello di politica industriale per vincere sfida innovazione(Adnkronos) – L’industria farmaceutica rappresenta la dimostrazione concreta di come si possa vincere la sfida dell’innovazione: è il settore che più cresce nelle esportazioni ed è quello che risulta ... pianetagenoa1893.net