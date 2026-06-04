L' industria farmaceutica scommette sulle competenze il 9 giugno il talk Adnkronos

Da iltempo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 9 giugno si terrà un evento di Adnkronos dedicato all’industria farmaceutica, che punta sulle competenze per affrontare i rapidi cambiamenti di paradigma. Il settore si trova di fronte a un contesto sempre più sfidante, che richiede una risposta rapida e efficace. La discussione si concentrerà sull’importanza di sviluppare competenze specifiche per adattarsi alle nuove sfide del mercato farmaceutico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) - Il contesto è sempre più sfidante e impone velocità di reazione di fronte ai rapidi cambiamenti di paradigma. Vale per l'intera industria e in particolare per quella farmaceutica, un settore in cui ricerca e innovazione giocano un ruolo chiave. Basti pensare a come l'impatto dell'intelligenza artificiale e dei big data stia trasformando il settore. Per guidare questa transizione - dalla R&S di nuovi farmaci ai processi di repurposing, influenzati dai nuovi farmaci e dalla medicina di precisione, fino al manufacturing - le competenze rappresentano un asset irrinunciabile, sul quale è necessario fare programmazione strategica e investire maggiori risorse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

l industria farmaceutica scommette sulle competenze il 9 giugno il talk adnkronos
© Iltempo.it - L'industria farmaceutica scommette sulle competenze, il 9 giugno il talk Adnkronos
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Farmaceutica, export e ricerca trainano la crescita: talk su investimenti, accesso e competitivitàUn incontro dedicato alle sfide e alle opportunità del settore farmaceutico si è concentrato sui temi degli investimenti in ricerca e innovazione,...

Farmaci, più costi e rischio carenze: l’industria farmaceutica italiana lancia l’allarmeL’industria farmaceutica italiana ha recentemente segnalato una serie di criticità legate all’aumento dei costi dei farmaci e al rischio di carenze...

Temi più discussi: L’industria farmaceutica scommette sulle competenze, il 9 giugno il talk Adnkronos; Euro digitale, la Bce vuole il pacchetto moneta unica entro il primo gennaio 2027; Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle 2024; Industria farmaceutica: il 9 giugno si parla di competenze al talk Adnkronos.

adnkronos l industria farmaceutica scommetteFarmaceutica, export e ricerca trainano la crescita: talk su investimenti, accesso e competitività(Adnkronos) – Investimenti in ricerca e innovazione, accesso alle cure e ruolo strategico dell’industria farmaceutica nel nostro Paese. Questi i temi al centro del talk ‘Farmaci, la sfida della compet ... pianetagenoa1893.net

adnkronos l industria farmaceutica scommetteFarmaceutica, Urso: Modello di politica industriale per vincere sfida innovazione(Adnkronos) – L’industria farmaceutica rappresenta la dimostrazione concreta di come si possa vincere la sfida dell’innovazione: è il settore che più cresce nelle esportazioni ed è quello che risulta ... pianetagenoa1893.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web