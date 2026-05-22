Farmaceutica export e ricerca trainano la crescita | talk su investimenti accesso e competitività

Un incontro dedicato alle sfide e alle opportunità del settore farmaceutico si è concentrato sui temi degli investimenti in ricerca e innovazione, sull'accesso alle cure e sulla posizione strategica dell'industria nel nostro Paese. Durante l'evento sono stati analizzati i dati relativi all’export e alla crescita delle aziende farmaceutiche, evidenziando come queste componenti contribuiscano all’andamento complessivo del settore. La discussione ha coinvolto rappresentanti di aziende, istituzioni e stakeholder, senza entrare in dettagli specifici o nominativi.

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(Adnkronos) – Investimenti in ricerca e innovazione, accesso alle cure e ruolo strategico dell'industria farmaceutica nel nostro Paese. Questi i temi al centro del talk 'Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità', il primo appuntamento del ciclo di incontri 'Equilibri e prospettive del sistema salute', promosso da Adnkronos con il contributo non condizionante. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Farmaceutica, Bianco (Teha Group): "Obiettivo Europa incentivare investimenti su ricerca" Tecnologia, ricerca ed export trainano. Axial FansINNOVAZIONE, continua attenzione a ciò che avviene nel mercato e una tecnologia forte di esperienza e storia. I dazi di Trump: tanto rumore (quasi) per nulla Al netto degli andamenti settoriali e del fatto che la farmaceutica ha spinto il nostro export verso gli USA, bisognerà informare Confindustria-moriremo-tutti e quei nostri politici che, con lo scolapasta in testa, chiede x.com Farmaceutica, export e ricerca trainano la crescita: talk su investimenti, accesso e competitivitàUn confronto tra istituzioni, Farmindustria e Aifa in un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e sfide regolatorie ... adnkronos.com Export, ricerca e meno burocrazia, ecco gli ingredienti della competitività farmaceuticaL’industria farmaceutica è il polmone, è il cuore della crescita manifatturiera italiana, ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, in apertura del talk Farmaci, la sfida della compet ... startmag.it