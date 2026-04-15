L’industria farmaceutica italiana ha recentemente segnalato una serie di criticità legate all’aumento dei costi dei farmaci e al rischio di carenze di approvvigionamento. Nel frattempo, i dati economici confermano uno stato di buona salute del settore, con un export che nel 2025 ha superato i 69 miliardi di euro e una produzione che ha raggiunto i 74 miliardi. Questi numeri mostrano un settore in crescita, ma anche le sfide che si presentano sul fronte della sostenibilità.

Le cifre, a prima vista, sono sicuramente impressive. In chiave positiva. Parliamo di un settore in salute, visto che nel 2025 l’export farmaceutico italiano ha superato i 69 miliardi di euro e la produzione 74 miliardi di euro. Gli occupati sono 72.200, in aumento del 2% rispetto all’anno precedente (45% donne, che sono oltre il 50% nella R&S). Sono oltre 4 i miliardi di investiment i, in impianti ad alta tecnologia e R&S. Di questi, oltre 800 milioni sono destinati alla ricerca clinica presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Insomma. Vedendo questi numeri, ci sarebbe di che essere sereni. Ma in occasione della Giornata del Made in Italy, dagli esperti presenti all’evento Farmindustria dal titolo “ Innovazione, investimenti, competenze.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Farmaci, più costi e rischio carenze: l’industria farmaceutica italiana lancia l’allarme

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