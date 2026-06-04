L' incubo della ragazza le cui foto nuda circolano su Whatsapp

Da perugiatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza ha scoperto che le sue foto intime, inviate anni fa a un ex fidanzato, potrebbero essere state condivise con altri utenti su WhatsApp. Le immagini, che aveva inviato in privato, sono ora circolate tra più persone sulla piattaforma di messaggistica. La ragazza ha riferito di aver preso contatto con le autorità, che stanno verificando il caso. Nessuna informazione è stata rilasciata sui soggetti coinvolti o sulle azioni legali intraprese.

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Ha scoperto che le sue foto intime, inviate anni prima a un fidanzato, potrebbero essere state condivise con altre persone. Tanto che un amico le ha raccontato (e mostrato) di aver ricevuto messaggi su whatsapp da un numero sconosciuto, con queste immagini, e infarciti da offese nei suoi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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