L' incubo della giovane aretina le cui foto nuda circolano su Whatsapp

Una ragazza di Arezzo ha scoperto che le sue foto intime, inviate anni fa a un ex fidanzato, potrebbero essere state condivise con altri utenti su WhatsApp. La giovane ha denunciato la situazione alle autorità, che stanno verificando la provenienza e la diffusione delle immagini. La vicenda riguarda la possibile violazione della privacy e l’utilizzo non autorizzato di contenuti personali. Le indagini sono in corso per identificare chi abbia condiviso le foto e valutare eventuali responsabilità.

Ha scoperto che le sue foto intime, inviate anni prima a un fidanzato, potrebbero essere state condivise con altre persone. Tanto che un amico le ha raccontato (e mostrato) di aver ricevuto messaggi su whatsapp da un numero sconosciuto, con queste immagini, e infarciti da offese nei suoi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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