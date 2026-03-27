Una giovane donna ha scoperto che le sue foto di nudo, inviate anni fa a un fidanzato, stanno circolando su Whatsapp. La ragazza si è accorta che immagini private sono state condivise con altri contatti senza il suo consenso. La diffusione di queste foto ha causato preoccupazione e disagio, portandola a riflettere sulla privacy e sulla sicurezza dei dati personali.

L'ex fidanzato, il numero anonimo, la denuncia e un'incredibile beffa. Abbiamo ricostruito la vicenda e ascoltato la ragazza: "Non so quante immagini siano in giro e chi le abbia salvate" Ha scoperto che le sue foto intime, inviate anni prima a un fidanzato, potrebbero essere state condivise con altre persone. Tanto che un amico le ha raccontato (e mostrato) di aver ricevuto messaggi su whatsapp da un numero sconosciuto, infarciti da offese nei suoi confronti. Uno choc sfociato in una denuncia contro l'ex fidanzato. Il giro di droga, il debito, la "spedizione punitiva": almeno 7 coltellate, così è morto Gabriele. Chi sono i tre arrestati Sette anni in fabbrica, oggi è la regina toscana dei contenuti per adulti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Le sue foto di nudo stanno circolando su Whatsapp, l'incubo di una giovanissima

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