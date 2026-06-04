Dopo un incidente, un uomo ha dichiarato di aver causato lo scontro a causa dell’acquaplanning, sostenendo di non essere alterato. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per aver guidato senza patente, dopo aver superato i limiti di alcol nel test. L’uomo ha comunque affermato di non essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, attribuendo l’accaduto a condizioni della strada.

Denunciato per guida in stato di ebbrezza e senza patente. Ma comunque pronto a un’ autodifesa al limite dell’incredibile. Il deputato di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo, insiste con la sua linea dopo l’ incidente stradale del 2 giugno, vicino a Cossato, che gli è costato il ritiro della patente perché risultato positivo all’ alcoltest con un tasso alcolemico superiore di 2 volte al limite del consentito. Eppure, il parlamentare, già noto alle cronache per la condanna in primo grado a causa dello sparo di Capodanno a Rosazza, ha diffuso un video nel quale non menziona mai né il provvedimento amministrativo né la denuncia. Perché è finito... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’incredibile autodifesa di Pozzolo dopo l’incidente e l’alcoltest positivo: “Colpa dell’acquaplanning, non ero alterato”

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