Pozzolo fuori strada con il suv nel Biellese | positivo all’alcoltest

Un incidente si è verificato sulla superstrada tra Biella e Vigliano Biellese, coinvolgendo un SUV. Il conducente, ritenuto un deputato di un partito politico, è stato sottoposto a un test alcolemico che ha rilevato un livello di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità.

L’incidente sulla superstrada tra Biella e Vigliano Biellese. Gli accertamenti sul deputato di Futuro Nazionale hanno evidenziato un livello di alcol nel sangue superiore ai limiti Incidente stradale per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo, rimasto coinvolto nel pomeriggio di ieri in un’uscita di strada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano Biellese. Secondo le prime ricostruzioni, il parlamentare era alla guida della sua Mercedes quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla carreggiata. L’episodio si è verificato intorno alle 17 lungo il tratto stradale che conduce verso Cossato, all’altezza dell’uscita per Vigliano Biellese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Pozzolo fuori strada con il suv nel Biellese, tasso alcolemico doppio rispetto al limite

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