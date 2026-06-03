Il deputato di Futuro Nazionale è stato coinvolto in un incidente stradale sulla superstrada per Cossato. Dopo l’incidente, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha rilevato un tasso superiore al doppio del limite consentito. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 2 giugno. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né sulle eventuali conseguenze legali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il fuori strada sulla superstrada per Cossato. Nuovi problemi giudiziari e personali per il deputato di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo, coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 2 giugno. Il parlamentare, 41 anni, mentre si trovava alla guida del suo SUV Mercedes, è uscito di strada lungo la superstrada per Cossato, nei pressi di Vigliano Biellese, in provincia di Biella. Nonostante l’impatto, il deputato è rimasto illeso. L’intervento dei soccorsi e l’alcoltest. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nel recupero del veicolo, e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente stradale e alcoltest positivo per il deputato Emanuele Pozzolo: più del doppio del consentito

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