La Corte dei Conti ha avviato un’indagine sugli extra-costi sostenuti durante la realizzazione dell’Arena Santa Giulia, un impianto considerato uno dei residui dei Giochi Olimpici a Milano, anche se di proprietà privata. Sono state effettuate perquisizioni negli uffici del dirigente del Comune coinvolto nel progetto. L’Arena Santa Giulia viene spesso ricordata come uno dei “lasciti” delle Olimpiadi, insieme al Villaggio Olimpico.

Nella narrazione post-olimpiadi, è annoverata come uno dei “lasciti dei Giochi” a Milano (insieme al Villaggio Olimpico ), sebbene sia un’opera totalmente privata. È l’Arena di Santa Giulia, palazzetto firmato dall’archistar David Chipperfield, che durante i Giochi ha ospitato le gare di hockey su ghiaccio maschile (sebbene non fosse a norma e solo grazie a una deroga) e che ora, a Olimpiadi concluse, si appresta a imporsi come il nuovo tempio della musica e degli eventi meneghini. Chiesti al pubblico milioni di extra-costi. Una “legacy” interamente realizzata dal gruppo tedesco CTS Eventim. Realizzata forse, pagata no di certo, visto che la...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, faro della Corte dei Conti sugli extra-costi dell’Arena Santa Giulia: perquisizioni negli uffici del dg di Palazzo Marino

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Temi più discussi: Olimpiadi, istruttoria della Corte dei conti sui 134 milioni di extra costi per l’Arena Santa Giulia; Corte dei conti della Lombardia: ipotesi danno erariale per gli extracosti all’Arena Santa Giulia; Faro della Corte dei Conti sugli extra-costi dell'Arena Santa Giulia; Indagine per danno erariale sull'Arena Santa Giulia.

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La Procura lombarda della Corte dei Conti apre le indagini sugli extracosti concessi all’Arena Santa Giulia, che ha ospitato l’impianto di hockey maschile... - facebook.com facebook

La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'istruttoria sull'Arena Santa Giulia, l'impianto dove si sono tenute le gare di hockey per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'ipotesi è che ci possa essere stato un danno erariale legato a x.com