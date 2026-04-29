Avanzamenti di carriera nella polizia locale esposto della Fp Cgil all' Anticorruzione e alla Corte dei Conti

La Funzione Pubblica Cgil Ancona ha presentato un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti riguardo a un procedimento di avanzamento di carriera nella polizia locale di Senigallia. L’associazione sindacale ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sulla regolarità delle modalità con cui si è svolta la selezione interna, chiedendo di visionare gli atti relativi alla procedura, conclusa a dicembre.

SENIGALLIA – “Emergono forti dubbi sulle modalità di svolgimento”. La Funzione Pubblica Cgil Ancona ha richiesto gli atti della procedura con cui il Comune di Senigallia, nei mesi scorsi, aveva bandito un avanzamento di carriera nella polizia locale, concludendo a dicembre una selezione interna.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ciclabili, l'affondo dei contrari contro il Comune: "Pronti a un esposto alla Corte dei Conti"I comitati spontanei di cittadini contrari alla realizzazione delle nuove piste ciclabili a Roma si stanno unendo. Cierrebi, da Viviamo Bologna un esposto alla Corte dei conti contro il ComuneLa vicenda del Cierrebi, storico centro sportivo bolognese chiuso dal 2019, approda ora alla Corte dei conti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: VQR 2020-2024: una valutazione da ricalibrare. L’analisi dell’ADI – ADI; Assenza non gestita del capo-cantiere come preposto? Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio; Stipendi, Anief spinge per rinnovi contrattuali adeguati e regolari, recupero pieno dell’inflazione e percorsi di carriera; L’Università di Siena prima in Italia per capacità di attrarre finanziamenti internazionali. Senigallia, dubbi sugli avanzamenti di carriera nella Polizia locale. La Cgil: «Esposto all'Anticorruzione e segnalazione alla Corte dei conti»SENIGALLIA – Finisce sotto la lente delle autorità la selezione interna per l’avanzamento di carriera nella Polizia Locale del Comune: ... msn.com Antonio Bonaldo, l'ex dirigente regionale a processo: avrebbe chiesto atti sessuali a 4 dipendenti maschi in cambio di avanzamenti di carrieraVENEZIA - Sono passati 14 anni da quel primo episodio. Si è aperto ieri 23 settembre il processo all'ex dirigente della Regione (Ricerca e innovazione) per i reati di atti sessuali e tentata ... ilgazzettino.it Avvocati Maiella e Carbutti - Diritto Militare, Penale e Amministrativo. . AVANZAMENTI DEL PERSONALE MILITARE Problemi irrisolti Per anni è bastato un semplice rinvio a giudizio per bloccare la carriera di un militare. Oggi la regola cambia. Con la m - facebook.com facebook