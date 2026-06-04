Sfera, che gestisce 21 farmacie comunali tra Bologna e Ravenna, ha annunciato il proseguimento del sostegno alle associazioni locali. L’azienda continuerà a collaborare con le realtà del territorio, senza specificare modalità o finanziamenti. La notizia arriva dopo che l’azienda aveva già avviato iniziative di supporto alle associazioni nel corso dell’anno. Nessun dettaglio su eventuali nuovi progetti o interventi futuri è stato comunicato.

Continua l’impegno di Sfera, realtà che gestisce 21 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna, a favore del tessuto associazionistico locale. Dopo i contributi elargiti a Medicina e Molinella, infatti, il cda della società pubblica delibera altre risorse, in arrivo dall’1% degli incassi da banco di tutti i punti vendita del gruppo nel periodo natalizio del 2025, a favore della zona di Imola. Si tratta, nello specifico, di nove contributi per un totale di 6.700 euro. Massima attenzione al sociale e all’inclusione dato che tra i beneficiari ci sono le sezioni cittadine di Auser (1.500 euro) e Caritas Diocesana (800) oltre alla sede imolese di Edu In-formazione Bologna Fc (800), Speciabili (500), Glucasia (500) e la Fondazione Montecatone (900). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’impegno di Sfera per le associazioni

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