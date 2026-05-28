L’impegno dei cristiani nella sfera pubblica seminario di studi alla Biblioteca Vescovile

Da casertanews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Si è svolto un seminario alla Biblioteca Vescovile dedicato al ruolo dei cristiani nella sfera pubblica. Sono stati analizzati aspetti come la responsabilità civica, la partecipazione democratica e l’impegno sociale. Sono stati presentati interventi di studiosi e rappresentanti di comunità religiose, senza interventi di figure istituzionali. L'incontro si è focalizzato su come le comunità cristiane si inseriscono e contribuiscono alla vita pubblica e alle dinamiche sociali attuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una riflessione sul ruolo dei cristiani nella società contemporanea, tra responsabilità civica, partecipazione democratica e impegno sociale. È questo il tema al centro del seminario di studi “L’impegno dei cristiani nella sfera pubblica”, in programma mercoledì 3 giugno alle ore 17.30 presso la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Political Lie Many Christians Believe - Who should Christians vote

Video The Political Lie Many Christians Believe - Who should Christians vote?

Notizie e thread social correlati

Il lupo sulla soglia: incontro sul mondo etrusco al Seminario vescovileGiovedì 28 maggio alle 17,30 si terrà un incontro sull’età etrusca nell’Aula Magna del Seminario Vescovile, a Piacenza.

Leggi anche: 'Italia, un Paese disuguale': in programma un seminario di studi. Tutte le info

Si parla di: Caserta. Il 3 giugno il seminario di studi 'L'impegno dei Cristiani nella sfera pubblica'; Mazara, venerdì la presentazione del libro L’azione è il polso dell’universo: vita di don Gaspare Morello.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web