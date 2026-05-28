L’impegno dei cristiani nella sfera pubblica seminario di studi alla Biblioteca Vescovile

Notizia in breve

Si è svolto un seminario alla Biblioteca Vescovile dedicato al ruolo dei cristiani nella sfera pubblica. Sono stati analizzati aspetti come la responsabilità civica, la partecipazione democratica e l’impegno sociale. Sono stati presentati interventi di studiosi e rappresentanti di comunità religiose, senza interventi di figure istituzionali. L'incontro si è focalizzato su come le comunità cristiane si inseriscono e contribuiscono alla vita pubblica e alle dinamiche sociali attuali.