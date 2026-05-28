L’impegno dei cristiani nella sfera pubblica seminario di studi alla Biblioteca Vescovile
Si è svolto un seminario alla Biblioteca Vescovile dedicato al ruolo dei cristiani nella sfera pubblica. Sono stati analizzati aspetti come la responsabilità civica, la partecipazione democratica e l’impegno sociale. Sono stati presentati interventi di studiosi e rappresentanti di comunità religiose, senza interventi di figure istituzionali. L'incontro si è focalizzato su come le comunità cristiane si inseriscono e contribuiscono alla vita pubblica e alle dinamiche sociali attuali.
Una riflessione sul ruolo dei cristiani nella società contemporanea, tra responsabilità civica, partecipazione democratica e impegno sociale. È questo il tema al centro del seminario di studi “L’impegno dei cristiani nella sfera pubblica”, in programma mercoledì 3 giugno alle ore 17.30 presso la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
The Political Lie Many Christians Believe - Who should Christians vote
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Si parla di: Caserta. Il 3 giugno il seminario di studi 'L'impegno dei Cristiani nella sfera pubblica'; Mazara, venerdì la presentazione del libro L’azione è il polso dell’universo: vita di don Gaspare Morello.