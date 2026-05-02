Grossa sfera luminosa nei cieli di Toscana | molte segnalazioni le ipotesi sul fenomeno

Nella serata del 1 maggio, numerosi testimoni hanno osservato nel cielo della Toscana un grande oggetto luminoso che si muoveva lentamente. La sfera luminosa è stata segnalata da diverse persone e rimasta visibile per un certo periodo. Le autorità e gli esperti stanno analizzando le varie segnalazioni e le possibili cause del fenomeno, che ha attirato l’attenzione di molti osservatori nella regione.

Firenze, 2 maggio 2026 – Un grosso oggetto luminoso, che procedeva lentamente nel cielo stellato. E’ stato a lungo visibile sopra la Toscana nella serata del 1 maggio. Molta gente era in giro in quel momento, complice il weekend lungo. E le segnalazioni sono state molte, soprattutto sulla costa. Da Livorno a Massa, in molti hanno filmato questa sorta di sfera. Che, nel compiere la sua traiettoria, si è a un certo punto “disintegrata” lasciando una scia rossa. Una sorta di sfera, diventata poi una spirale. Stupore tra la gente, mentre negli ambienti astronomici si è subito cercando di dare una spiegazione al fenomeno. Che ha a che fare con Starlink, il servizio di internet via satellite di Elon Musk.🔗 Leggi su Lanazione.it

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