Saviano e Gramellini hanno osservato che gli stranieri vengono sfruttati da altri stranieri, dopo aver promosso l’accoglienza. Entrambi hanno scritto che l’immigrazione viene utilizzata a scopi di sfruttamento, evidenziando che il fenomeno non si limita all’integrazione, ma coinvolge anche pratiche di oppressione. Le loro analisi si concentrano sul ruolo di alcune reti di sfruttamento legate all’immigrazione, senza approfondire altri aspetti o proporre soluzioni.

Toh, guarda: ci sono i lavoratori sfruttati. E sono stranieri. E poi ci sono i caporali. Pure loro stranieri. E poi ci sono i caporali stranieri che schiavizzano i lavoratori stranieri. Che li massacrano. E perfino li bruciano, quando osano ribellarsi alla schiavitù. Signora mia, chi l’avrebbe detto mai? È una cosa brutta, brutta, brutta. Mi passi una tartina, una coppa di champagne con doppia dose di indignazione. L’hai letto Gramellini? L’hai sentito Saviano? Signora mia, dobbiamo esibire lo sdegno come se fosse l’ultimo tailleur di Armani. Dobbiamo vibrare di riprovazione, siamo sotto choc e anche un po’ sorpresi. Ma davvero gli immigrati vengono qui per essere sfruttati? E noi che pensavamo che venissero solo per pagarci le pensioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’immigrazione serve agli schiavisti. Ora lo sanno pure Saviano e Gramellini

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