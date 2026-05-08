La Ruota della Fortuna Gerry Scotti annuncia le nozze a sorpresa | Ora lo sanno tutti

Da dilei.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio, durante una puntata di La Ruota della Fortuna, il conduttore ha annunciato in modo inaspettato il suo matrimonio, affermando che la notizia è ormai di pubblico dominio. La coppia formata dal conduttore e la sua compagna è apparsa in trasmissione, condividendo la notizia con il pubblico presente in studio. L’annuncio ha suscitato sorpresa tra i presenti e gli spettatori che seguivano la diretta.

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Gerry Scotti e Samira Lui ci regalano una nuova scoppiettante puntata de La Ruota della Fortuna venerdì 8 maggio. Con la consueta allegria, fra battute, soluzioni e tabelloni, il conduttore ha annunciato un matrimonio davanti a milioni di telespettatori. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l’annuncio delle nozze a sorpresa. La puntata dell’8 maggio de La Ruota della Fortuna si è aperta con un annuncio importante fatto da Gerry Scotti. Dopo il saluto classico alla band e la presentazione dei concorrenti, il conduttore ha svelato: “Dobbiamo fare un annuncio importante, non è vero Teresa?”. L’avvocatessa e concorrente de La Ruota della Fortuna ha risposto: “Esatto Gerry, dopo vent’anni di convivenza mi sposo”.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia le nozze (a sorpresa): “Ora lo sanno tutti”

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