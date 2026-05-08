La Ruota della Fortuna Gerry Scotti annuncia le nozze a sorpresa | Ora lo sanno tutti

Venerdì 8 maggio, durante una puntata di La Ruota della Fortuna, il conduttore ha annunciato in modo inaspettato il suo matrimonio, affermando che la notizia è ormai di pubblico dominio. La coppia formata dal conduttore e la sua compagna è apparsa in trasmissione, condividendo la notizia con il pubblico presente in studio. L’annuncio ha suscitato sorpresa tra i presenti e gli spettatori che seguivano la diretta.

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Gerry Scotti e Samira Lui ci regalano una nuova scoppiettante puntata de La Ruota della Fortuna venerdì 8 maggio. Con la consueta allegria, fra battute, soluzioni e tabelloni, il conduttore ha annunciato un matrimonio davanti a milioni di telespettatori. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l’annuncio delle nozze a sorpresa. La puntata dell’8 maggio de La Ruota della Fortuna si è aperta con un annuncio importante fatto da Gerry Scotti. Dopo il saluto classico alla band e la presentazione dei concorrenti, il conduttore ha svelato: “Dobbiamo fare un annuncio importante, non è vero Teresa?”. L’avvocatessa e concorrente de La Ruota della Fortuna ha risposto: “Esatto Gerry, dopo vent’anni di convivenza mi sposo”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia le nozze (a sorpresa): “Ora lo sanno tutti” Notizie correlate La Ruota della Fortuna, il gesto di Gerry Scotti per le donne. E annuncia una novitàLa Ruota della Fortuna è andato regolarmente in onda l’8 marzo 2026, in una giornata speciale, ovvero la Giornata Internazionale della Donna. Leggi anche: La Ruota della Fortuna, nozze d’oro in studio. Gerry Scotti incalza: “Devi arrivare a 70” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La ruota della fortuna: Riccardo alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Il mese di maggio Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Viaggio nel tempo Video; La ruota della fortuna: Jackpot: In montagna Video. La Ruota Della Fortuna, puntata 8 Maggio : ecco quanto ha vinto il campioneNuovo appuntamento su canale 5 con la ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. Ecco il campione di stasera ... mondotv24.it La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti contro il campione: Ma cosa volete?, sfuma vincita mostruosa (nonostante Samira Lui)Tra colpi di scena e occasioni mancate, Cinzia conquista il titolo mentre Alfonso sfiora il jackpot da 167400: cosa è successo nella puntata del 6 maggio 2026. libero.it Ricordate la *RUOTA DELLA FORTUNA* fatta qui su Facebook 5/6/7anni fa Tu c'eri Quante volte hai vinto Scrivilo nei commenti - facebook.com facebook