Andrea Delmastro e il ristorante con Caroccia | Lo sanno pure i muri chi è mio fratello

Un sottosegretario alla Giustizia di Biella è diventato socio di un ristorante in via Tuscolana a Roma, che è di proprietà della figlia di un condannato per mafia. Andrea Delmastro ha dichiarato che chiunque conosca la sua famiglia sa chi è suo fratello, facendo riferimento alla passione per la Lazio. La relazione tra le vicende personali e l’attività commerciale ha attirato l’attenzione.

Galeotta fu la S.S. Lazio. Per capire perché un sottosegretario alla Giustizia di Biella è diventato socio di un ristorante in via Tuscolana a Roma, ufficialmente di proprietà della figlia di un condannato per mafia, bisogna parlare del tifo. Andrea Delmastro Delle Vedove infatti è uno dei soci del club di Montecitorio della squadra biancoceleste. Intanto il fratello di Mauro Caroccia, Daniele, non crede che l’esponente piemontese di Fratelli d’Italia non sapesse dei problemi giudiziari: «Ma come faceva? Lo sapevano pure i muri e il sottosegretario alla Giustizia non lo sapeva?». Caroccia, Delmastro e Piscitelli. Prima di finire in carcere Caroccia aveva aperto molti ristoranti a Roma: Baffo 2018, Baffo 2, Baffo Fish. 🔗 Leggi su Open.online

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